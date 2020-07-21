Компания Toyota сменила фирменный логотип

Эмблема из трехмерной превратилась в плоскую и монохромную. Вдобавок минималистичный логотип теперь будет использоваться самостоятельно, без указания названия марки.

Дополнением к новому логотипу станет уникальный шрифт Toyota Type. Он более тонкий и удобный для восприятия на любых цифровых устройствах, в том числе мобильных.