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    21 июля 2020, 12:24

    Компания Toyota сменила фирменный логотип

    Анастасия Кременчугская

    Европейское подразделение Toyota представило новый логотип бренда и фирменный шрифт. Компания не стала исключением, и вслед за другими пошла в сторону упрощения графики. Об этом сообщил сайт «Известия».

    Эмблема из трехмерной превратилась в плоскую и монохромную. Вдобавок минималистичный логотип теперь будет использоваться самостоятельно, без указания названия марки.

    Дополнением к новому логотипу станет уникальный шрифт Toyota Type. Он более тонкий и удобный для восприятия на любых цифровых устройствах, в том числе мобильных.

    Новости SMI.FM