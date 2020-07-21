Компания Toyota сменила фирменный логотип
Европейское подразделение Toyota представило новый логотип бренда и фирменный шрифт. Компания не стала исключением, и вслед за другими пошла в сторону упрощения графики. Об этом сообщил сайт «Известия».
Эмблема из трехмерной превратилась в плоскую и монохромную. Вдобавок минималистичный логотип теперь будет использоваться самостоятельно, без указания названия марки.
Дополнением к новому логотипу станет уникальный шрифт Toyota Type. Он более тонкий и удобный для восприятия на любых цифровых устройствах, в том числе мобильных.