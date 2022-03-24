Компания «Сухой» получила патент на новый однодвигательный истребитель Checkmate

АО «Компания „Сухой“» запатентовала новый легкий тактический самолет (ЛТС) с одним двигателем. Речь идет о лайнере Checkmate. Об этом стало известно из текста патента к новому истребителю. Документ опубликован Федеральной службой по интеллектуальной собственности и оказался в распоряжении ТАСС.

«Дата начала отсчета срока действия патента: 19.07.2021. Дата регистрации: 23.03.2022. <…> Изобретение относится к области авиации, в частности к легким тактическим самолетам, имеющим малую радиолокационную заметность», — сказано в документе.

В патенте говорится о V-образном оформлении хвостового оперения Checkmate, воздухозаборник находится в нижней части фюзеляжа.

«Техническим результатом запатентованной компоновки самолета является повышение устойчивости и управляемости истребителя без ухудшения характеристик радиолокационной заметности», — отметило в своей статье агентство.

Легкий тактический самолет Checkmate впервые презентовали на МАКС-2021. За рубежом его показали на авиасалоне Dubai Airshow 2021 в ОАЭ.