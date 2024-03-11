Транспорт 11 марта 2024, 14:22 Компания «Соллерс»: в новой версии кузов Sollers Argo стал длиннее на 500 миллиметров

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Компания «Соллерс» представила новую версию грузовой машины Sollers Argo. Теперь кузов автомобиля стал длиннее на 500 миллиметров, а диаметр разворота вырос на полметра, написали «Известия».

Производители увеличили вместимость надстроек до шести европаллет. Погрузочная высота кузова составляет 780 миллиметров, а полная масса удлиненной версии — 3,5 тонны. Sollers Argo оснастили дизельным мотором 2.0 мощностью 130 лошадиных сил.

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