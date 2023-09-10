10 сентября 2023, 17:38
Компания Sollers анонсировала производство новых пикапов ST6 во Владивостоке
Фирма Sollers анонсировала серийное производство пикапов ST6 во Владивостоке
Принадлежащий компании Sollers автосборочный завод во Владивостоке начнет производство новых пикапов ST6. Как сообщил ТАСС со ссылкой на представителя фирмы, торжественный запуск конвейера пройдет в ближайший понедельник, 11 сентября.
Собеседник агентства подчеркнул, что планируется выпуск двух типов машин: с дизельным и бензиновым двигателем. Каждый автомобиль получит полноприводную систему и механическую коробку передач.
Реклама
РИА «Новости» сообщило, что первый прототип нового пикапа ST6 представили на выставке «Улица Дальнего Востока», проходящей в рамках Восточного экономического форума. В компании отметили, что после запуска серийного производства рассчитывают на спрос среди жителей Приморья.
Компания Sollers совместно с японской фирмой Mazda Motor в 2012 году открыли завод во Владивостоке, где собирались кроссоверы CX-5, CX-9 и седан Mazda 6. После введения санкций иностранный холдинг объявил о прекращении своей работы в России и передал долю в совместном предприятии своему партнеру.
Машины
ВЭФ-2023
Реклама
Реклама