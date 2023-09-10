Транспорт 10 сентября 2023, 17:38 Компания Sollers анонсировала производство новых пикапов ST6 во Владивостоке Фирма Sollers анонсировала серийное производство пикапов ST6 во Владивостоке РИА «Новости»

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Принадлежащий компании Sollers автосборочный завод во Владивостоке начнет производство новых пикапов ST6. Как сообщил ТАСС со ссылкой на представителя фирмы, торжественный запуск конвейера пройдет в ближайший понедельник, 11 сентября.

Собеседник агентства подчеркнул, что планируется выпуск двух типов машин: с дизельным и бензиновым двигателем. Каждый автомобиль получит полноприводную систему и механическую коробку передач.

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РИА «Новости» сообщило, что первый прототип нового пикапа ST6 представили на выставке «Улица Дальнего Востока», проходящей в рамках Восточного экономического форума. В компании отметили, что после запуска серийного производства рассчитывают на спрос среди жителей Приморья.

Компания Sollers совместно с японской фирмой Mazda Motor в 2012 году открыли завод во Владивостоке, где собирались кроссоверы CX-5, CX-9 и седан Mazda 6. После введения санкций иностранный холдинг объявил о прекращении своей работы в России и передал долю в совместном предприятии своему партнеру.