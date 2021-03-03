Завод Skoda в Чехии выпустил свой двухмиллионный кроссовер

Завод автомобильной компании Skoda в Млада-Болеславе в Чехии выпустил свой двухмиллионный кроссовер, написала газета «Известия» со ссылкой на сообщение производителя.

Уточняется, что юбилейной стала модель Skoda Kamiq. В настоящий момент произведено более 250 тысяч экземпляров этого авто. Его выпуск начался в 2019 году. Эта модель стала третьей в линейке SUV (Sport utility vehicle) для европейского рынка после за Kodiaq и Karoq. Транспортное средство удобно в управлении, у него увеличен дорожный просвет и высокая посадка.

Машина оборудована различными электронными системами помощи водителю. Также в модели предусмотрена информационно-развлекательная система.