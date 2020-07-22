Компания Skoda сообщила, когда представит свой первый электрокроссовер

Чешская компания Skoda сообщила, когда представит свой первый электрический кроссовер Enyaq iV. Премьера назначена на 1 сентября, сообщили в пресс-службе бренда.

По словам сотрудников компании, длина корпуса машины составляет 4648 миллиметров, ширина — 1877 миллиметров, а высота —1618 миллиметров. Уточняется, что объем багажника модели достигает 585 литров, пишет газета «Известия».

Версия Skoda Enyaq iV 50 станет базовой. В ней установлен электродвигатель мощностью 148 лошадиных сил. Этот автомобиль без подзарядки способен проехать около 340 километров. Также будет представлена модификация Skoda Enyaq iV 60. Она получит 180-сильный агрегат. Запас хода составит 390 километров. А Skoda Enyaq iV 80 с электромотором мощностью 200 лошадиных сил сможет проехать порядка 500 километров.

Серийное производство автомобиля стартует в конце нынешнего года на главном заводе Skoda, который находится в чешском городе Млада-Болеслав.