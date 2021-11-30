Компания Skoda рассказала, когда представит обновленный кроссовер Karoq
Чешская компания Skoda проведет онлайн-презентацию обновленного кроссовера Karoq 30 ноября. Об этом сообщили «Известия» со ссылкой на пресс-релиз.
Конструкторы обновили радиаторную решетку, добавив вертикальные планки. Также в авто изменили передний и задний бамперы, задние фонари. Кроме того, был обновлен спойлер и расширена цветовая линейка кузова.
Салон автомобиля почти не изменили. Конструкторы лишь обновили дизайн информационно-развлекательного комплекса.
Информация о том, какой мощностью обладает двигатель кроссовера, будет озвучена в ходе презентации.