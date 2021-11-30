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    30 ноября 2021, 16:26

    Компания Skoda рассказала, когда представит обновленный кроссовер Karoq

    Арина Бобкова

    Чешская компания Skoda проведет онлайн-презентацию обновленного кроссовера Karoq 30 ноября. Об этом сообщили «Известия» со ссылкой на пресс-релиз.

    Конструкторы обновили радиаторную решетку, добавив вертикальные планки. Также в авто изменили передний и задний бамперы, задние фонари. Кроме того, был обновлен спойлер и расширена цветовая линейка кузова.

    Салон автомобиля почти не изменили. Конструкторы лишь обновили дизайн информационно-развлекательного комплекса.

    Информация о том, какой мощностью обладает двигатель кроссовера, будет озвучена в ходе презентации.