Компания Skoda рассказала, когда представит обновленный кроссовер Karoq

Чешская компания Skoda проведет онлайн-презентацию обновленного кроссовера Karoq 30 ноября. Об этом сообщили «Известия» со ссылкой на пресс-релиз.

Конструкторы обновили радиаторную решетку, добавив вертикальные планки. Также в авто изменили передний и задний бамперы, задние фонари. Кроме того, был обновлен спойлер и расширена цветовая линейка кузова.

Салон автомобиля почти не изменили. Конструкторы лишь обновили дизайн информационно-развлекательного комплекса.

Информация о том, какой мощностью обладает двигатель кроссовера, будет озвучена в ходе презентации.