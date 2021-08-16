Компания Skoda объявила стоимость обновленного кроссовера Kodiaq для России

Чешская компания Skoda назвала стоимость обновленного кроссовера Kodiaq для России. Его цена составит 1 961 000 рублей. Автомобиль поступит в продажу этой осенью. Об этом сообщили «Известия».

Обновленный автомобиль получил узкие фары с отдельными светодиодными модулями и измененную радиаторную решетку шестиугольной формы. Кроме того, в новинке установлен расширенный воздухозаборник, а также колесные диски другого дизайна. Также автомобиль обладает более рельефными боковинами. В салоне установили двухспицевое рулевое колесо и новые декоративные вставки.

Стандартная комплектация включает в себя светодиодные фары и полностью светодиодные задние фонари, противотуманные фары, цветной дисплей Maxi Dot. Машина обладает двухзонным климат-контролем, передними сиденьями с подогревом, Bluetooth и современной мультимедийной системой Swing.