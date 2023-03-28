Транспорт 28 марта 2023, 18:33 Компания Renault представила новый кроссовер Espace

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Французская автомобилестроительная компания Renault впервые в своей истории представила кроссовер нового поколения модели Espace. Об этом сообщила газета «Авторевю».

Отмечается, что машину оснастят панорамной крышей со стеклянной панелью. Кроссовер может иметь пять или семь посадочных мест, второй ряд будет разделен на две части.

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Как сообщили «Известия», машина будет доступна с передним приводом, однако за доплату можно получить полноуправляемое шасси 4Control.