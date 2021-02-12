Компания Renault представила кроссовер Duster нового поколения в РФ

Компания Renault официально представила кроссовер Duster нового поколения в России. Автомобиль презентовали в онлайн-режиме, сообщил сайт ToDay News Ufa.

Уточняется, что новинка появилась на европейском рынке в 2018 году. Для России эта машина собирается на московском заводе Renault, она конструктивно отличается от европейской версии. В нашей стране кроссовер стал длиннее на 26 миллиметров — 4341 миллиметра.

Также колесная база увеличилась на три миллиметра. Она составляет 2676 миллиметров. А клиренс вырос на пять миллиметров. Существенных изменений во внешнем виде не произошло. Немного поменялась решетка радиатора, капот и появились светодиодные фары. Также стали шире колесные арки и молдинги.

Салон стал более комфортабельным за счет новых сидений с удлиненной подушкой и увеличенной плотностью. Есть подогрев руля и заднего пассажирского дивана. Также в авто предусмотрена камера кругового обзора и новый рычаг коробки. Объем двигателя составляет 1,6 литра. Мощность — 114 лошадиных сил.

Стоимость модели озвучат до конца февраля текущего года.