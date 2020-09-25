Компания Peugeot выпустила самые мощные в своей истории серийные автомобили

Модель Peugeot 508 PSE имеет гибридную силовую установку. В нее входит 1,6-литровый бензиновый турбомотор, который работает с двумя электродвигателями. В целом мощность агрегата составляет 360 лошадиных сил.

Машины способны разгоняться до 100 километров в час за 5,2 секунды. Максимальная скорость ограничивается на отметке 250 километров в час. Авто оснащены адаптивной подвеской, круиз-контролем, системой ночного видения и виртуальной приборной панелью. Также в салоне установлен 10-дюймовый сенсорный дисплей мультимедиа.

Продажи Peugeot 508 PSE стартуют в первой половине грядущего года.

Ранее сообщалось, что начинается производство нового кроссовера Nissan Rogue, известного как X-Trail. К производству подключили большое количество роботов, работающих вместе с человеком. Их больше, чем при сборке любого другого автомобиля от Nissan.