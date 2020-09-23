Компания Opel представила обновленный кроссовер Mokka

Автомобиль Opel Mokka оснащен цифровой приборной панелью, а также увеличенным дисплеем мультимедийного комплекса. Новый кроссовер выполнен в современном дизайне с обновленными фарами, которые визуально соединены с горизонтальными планками решетки радиатора.

Новинка будет выдавать 100 л. с. Кроме того, кроссовер предложат с более мощным мотором аналогичного объема, развивающим 130 сил. Трансмиссии — шестиступенчатая «механика» или восьмидиапазонный «автомат».