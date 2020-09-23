Компания Opel представила обновленный кроссовер Mokka
Opel, немецкая компания, официально презентовала второе поколение субкомпактного кроссовера Opel Mokka. Модель может похвастаться улучшенными параметрами. Об этом сообщил сайт «Экономика сегодня».
Автомобиль Opel Mokka оснащен цифровой приборной панелью, а также увеличенным дисплеем мультимедийного комплекса. Новый кроссовер выполнен в современном дизайне с обновленными фарами, которые визуально соединены с горизонтальными планками решетки радиатора.
Новинка будет выдавать 100 л. с. Кроме того, кроссовер предложат с более мощным мотором аналогичного объема, развивающим 130 сил. Трансмиссии — шестиступенчатая «механика» или восьмидиапазонный «автомат».