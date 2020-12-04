Компания Nissan запустит в России продажу конкурента Lada Xray

Отмечается, что в базе Роспатента появилась информация об этой модели. Длина автомобиля составляет 3,9 метра, ширина — 1,75 метра, клиренс — 205 миллиметров. Magnite создали на платформе CMF-A+, а силовой агрегат включает литровый атмосферный двигатель с отдачей 69 лошадиных сил.

Еще есть версия с турбированным мотором мощностью 100 лошадиных сил. В салоне автомобиля предусмотрены система климат-контроля, установлены цифровая приборная панель и мультимедиа-комплекс. В Индии стоимость Magnite составляет почти 500 тысяч рупий или 520 тысяч рублей.

По мнению специалистов, этот кроссовер может стать настоящим конкурентом Lada Xray. Минимальная цена автомобиля российского производства — около 640 тысяч рублей.