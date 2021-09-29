Компания Nissan презентовала новый фургон Townstar

Японская компания Nissan выпустила на европейский рынок новый компактный фургон Townstar. Об этом сообщила «Экономика сегодня».

Визуально автомобиль напоминает Renault Kangoo третьего поколения. В автомобиле заменили передние фары, фонари, бампер, решетку радиатора, а также капот.

В начальную комплектацию входит двигатель объемом 1,3 литра и мощностью в 130 «лошадей». Максимальная комплектация включает силовой агрегат мощностью 122 лошадиные силы и батареей на 285 километров хода без подзарядки.

На данный момент приобрести можно только вариант на бензине. Электромобили станут доступны со второй половины 2022 года.