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    29 сентября 2021, 14:33

    Компания Nissan презентовала новый фургон Townstar

    Арина Бобкова

    Японская компания Nissan выпустила на европейский рынок новый компактный фургон Townstar. Об этом сообщила «Экономика сегодня».

    Визуально автомобиль напоминает Renault Kangoo третьего поколения. В автомобиле заменили передние фары, фонари, бампер, решетку радиатора, а также капот.

    В начальную комплектацию входит двигатель объемом 1,3 литра и мощностью в 130 «лошадей». Максимальная комплектация включает силовой агрегат мощностью 122 лошадиные силы и батареей на 285 километров хода без подзарядки.

    На данный момент приобрести можно только вариант на бензине. Электромобили станут доступны со второй половины 2022 года.