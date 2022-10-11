Компания Nissan представила обновленный седан Versa | 360°

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Компания Nissan представила обновленный седан Versa

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Nissan представила обновленную версию седана Versa для американского потребителя. Об этом сообщили «Известия» со ссылкой на издание «Авторевю».

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Подобные версии автомобиля выпускают в Таиланде и Малайзии, однако там они выходят под названиями Sunny и Almera. Создатели машины оставили прежнюю оптику, а также внутренности автомобиля. Однако был заменен передний бампер с решеткой радиатора. В салоне изменили вид основания центральной консоли, разместив платформу для беспроводной зарядки гаджетов.

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