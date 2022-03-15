Компания Michelin приостановила свое производство в России

Французская компания Michelin заявила о приостановке работы российского завода по производству шин. Кроме того, предприятие полностью прекратило импорт своей продукции на российский рынок. Об этом сообщил «Интерфакс» со ссылкой на официальное заявление компании.

В Michelin заявили, что поддержат пострадавших от наступившего кризиса сотрудников своего российского производства. На заводе в данный момент работают около тысячи человек.

«В текущих сложных и неопределенных условиях приоритетом Michelin является поддержка всех своих сотрудников, пострадавших от этого кризиса, в том числе сотрудников Michelin в России», — говорится в заявлении компании.

В пресс-службе отметили, что руководство продолжит следить за ситуацией и начнет вносить изменения в свои решения по мере развития.

Компания Michelin пришла на российский рынок в 1997 году. Свое производство фирма открыла в 2004 году и стала первым иностранным производителем шин с собственным заводом в России.