Компания Lexus запустила в России продажи нового кроссовера NX

Покупатели, интересовавшиеся кроссовером нового поколения Lexus NX, могут приобрести автомобиль теперь и на российском рынке. Он будет доступен в четырех версиях — Comfort, Executive, Premium и Luxury, написало РИА ФАН.

Разработчики оснастили кроссовер версии NX 200 150-сильным двухлитровым атмосферным мотором с вариатором и передним приводом, NX 250 — 199-сильным 2,5-литровым атмосферным двигателем, а NX 350 — 279-сильным 2,4-литровым турбомотором.

Стоимость кроссоверов начинается от четырех до 5,8 миллиона рублей - в зависимости от версии. Самым невостребованным в России оказался Lexus LC500. Цена автомобиля достигает 10 миллионов рублей.