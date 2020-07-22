Компания Lamborghini выпустила 10-тысячный кроссовер Urus
Итальянская компания Lamborghini выпустила 10-тысячный кроссовер Urus через два года после выхода модели на рынок, сообщила газета «Известия» со ссылкой на пресс-релиз производителя.
По словам представителей компании, машина окрашена в новый черный матовый цвет под названием Nero Noctis Matt. Помимо прочего, модель дополнена дизайн-пакетом Carbon и черно-оранжевым интерьером со вставками из углеродного волокна. Юбилейную модель продадут в России.
В автомобиле установлен четырехлитровый твин-турбоагрегат V8. Кроссовер может ускоряться с места до 100 километров в час за 3,6 секунды. Максимальная скорость машины составляет 305 километров в час.