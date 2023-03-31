31 марта 2023, 14:15
Компания Lamborghini представила гибридный суперкар Revuelto
Итальянская компания, производитель дорогих спортивных автомобилей Lamborghini официально презентовала свой первый гибридный суперкар. Об этом сообщила газета «Коммерсантъ».
Новая модель оснащена двигателем с 13 вариациями режимов для разных стилей вождения, его суммарная мощность составляет 1015 лошадиных сил.
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Как сообщил сайт «Экономика сегодня», старт продаж суперкаров планируется во втором полугодии текущего года, цена премиум-автомобиля пока что не известна.
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