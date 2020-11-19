Компания Kia показала дизайн нового кроссовера Sportage

Презентацию провели на полях выставки авто в Гуанчжоу. Модель стала объемнее, претерпела редизайн и была оснащена новыми опциями. Бюджетный Kia Sportage предназначен только для китайского рынка. Машина спроектирована на базе своего прародителя — Kia Sportage третьего поколения.

Паркетник получил новую решетку радиатора, фары головного освещения и бампер. Кроме этого, задние фонари теперь вертикальные. Длина авто равна 4,5 метра. В машине 2,0-литровый двигатель мощностью 161 лошадиная сила и 1,4-литровая турбированная силовая установка, способная выдавать 140 «лошадей».