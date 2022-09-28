Компания Isuzu по производству грузовиков уйдет из России | 360°

Транспорт 28 сентября 2022, 05:06 Поделиться Telegram

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Viber Компания Isuzu по производству грузовиков уйдет из России

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Японский производитель грузовых автомобилей и пикапов Isuzu уйдет из России. Причина заключается в проблемах с поставками запчастей. Об этом сообщил «Ридус» со ссылкой на газету Yomiuri.

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Российская площадка компании находится в Ульяновской области. Она открылась там в 2008 году. За 2021 год фирма выпустила 3,7 тысячи автомобилей. При этом компания хотела увеличить производство машин в 2022 году на 50%, однако производство пришлось остановить.

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