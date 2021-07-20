Компания Infiniti рассказала о новых моделях для российского рынка

Японская компания Infiniti заявила о новых моделях для российского рынка. Об этом сообщили Autonews.

Осенью 2021 года на российском авторынке появятся купеобразные кроссоверы QX55. Внешне новинка похожа на Infiniti FX первого поколения. Из новшеств установлены ребра на капоте, крупная решетка радиатора и 20-дюймовые колесные диски. Багажник открывается с помощью скрытой кнопки. Салон автомобиля обладает мультимедийной системой Infiniti InTouch. Кроме того, QX55 поддерживает интерфейс Apple CarPlay и аудиосистему Bose с 16 динамиками.

Еще одной новинкой на российском рынке станет QX60 нового поколения с семиместным салоном. Автомобиль будет доступен как с двумя ведущими колесами, так и с полным приводом, передали «Известия».