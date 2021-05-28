Компания Infiniti представит новый кроссовер QX60 в июне

Автопроизводитель Infiniti представит кроссовер QX60 второго поколения 23 июня нынешнего года, написала газета «Известия» со ссылкой на пресс-релиз компании.

Новая машина поступит в продажу осенью. Первыми новинку смогут приобрести жители США и Канады. Дата старта продажи кроссовера в нашей стране пока неизвестна.

У нового поколения кроссовера Infiniti QX60 предусмотрен 3,5-литровый бензиновый мотор мощностью 283 лошадиных сил и девятиступенчатая автоматическая коробка передач. Еще в салоне авто появился переключатель предустановленных режимов движения Infiniti Drive Mode Selector.

Ранее стало известно, что британский автомобилестроитель Rolls-Royce откроет новое подразделение Coachbuild, которое будет создавать особенные модели. По данным издания, компания будет строить машины на основе индивидуальных запросов клиентов. Отмечается гибкость новой платформы, позволяющей создавать модели, которые будут отличаться друг от друга. Представители Rolls-Royce заявили, что специалисты смогут создать практически любую форму кузова, которую клиенты могут себе представить.