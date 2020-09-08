Компания Hyundai рассказала об окончании испытаний кроссовера Tucson
Hyundai, корейская компания, заявила об окончании испытаний кроссовера Tucson четвертого поколения. Они прошли успешно. Об этом сообщил сайт «Известия».
Новый Hyundai Tucson тестировался на дорогах общего пользования в Европе, прошел комплекс испытаний скоростью на трассе в Нюрбургринге, а также преодолевал бездорожье и броды глубиной до 30 сантиметров.
Автомобиль получит оригинальную переднюю оптику в виде бумерангов. При этом головной свет будет визуально объединен с радиаторной решеткой. В салоне кроссовера появится электронная приборная панель и 10,25-дюймовый экран медиасистемы, а количество физических кнопок будет минимальным.
Компания Hyundai назначила дату премьеры кроссовера Tucson нового поколения: презентация состоится уже 15 сентября.