Компания Hyundai рассказала об окончании испытаний кроссовера Tucson

Новый Hyundai Tucson тестировался на дорогах общего пользования в Европе, прошел комплекс испытаний скоростью на трассе в Нюрбургринге, а также преодолевал бездорожье и броды глубиной до 30 сантиметров.

Автомобиль получит оригинальную переднюю оптику в виде бумерангов. При этом головной свет будет визуально объединен с радиаторной решеткой. В салоне кроссовера появится электронная приборная панель и 10,25-дюймовый экран медиасистемы, а количество физических кнопок будет минимальным.

Компания Hyundai назначила дату премьеры кроссовера Tucson нового поколения: презентация состоится уже 15 сентября.