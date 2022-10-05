Компания Geely презентовала реконструированный кроссовер Tugella | 360°

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Компания Geely презентовала реконструированный кроссовер Tugella

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Компания Geely представила обновленный кроссовер Tugella. Данный автомобиль производят в Белоруссии. Об этом сообщили «Известия» со ссылкой на издание «Китайские автомобили».

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Изменения коснулись дизайна автомобиля, однако внутренности остались прежними. Новая версия поступит в продажу уже в ближайшее время. Машина будет обладать двухлитровым бензиновым мотором, мощностью в 238 лошадиных силы. Кроме того, в Tugella установлен восьмиступенчатый «автомат».

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