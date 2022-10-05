Компания Geely презентовала реконструированный кроссовер Tugella | 360°

Транспорт 05 октября 2022, 22:26 Поделиться Telegram

ВКонтакте

Однокласники

Viber Компания Geely презентовала реконструированный кроссовер Tugella

Читать 360tv в

Компания Geely представила обновленный кроссовер Tugella. Данный автомобиль производят в Белоруссии. Об этом сообщили «Известия» со ссылкой на издание «Китайские автомобили».

Реклама

Изменения коснулись дизайна автомобиля, однако внутренности остались прежними. Новая версия поступит в продажу уже в ближайшее время. Машина будет обладать двухлитровым бензиновым мотором, мощностью в 238 лошадиных силы. Кроме того, в Tugella установлен восьмиступенчатый «автомат».

0 0 0 0 0 0