Компания Geely отозвала партию авто из-за сильных морозов в России

Представители китайской автомобильной компании Geely отозвали 700 кроссоверов Atlas из ХМАО по причине участившихся случаев возгорания, написал сайт URA.ru со ссылкой на пресс-службу Росстандарта.

«Машины отзывают из-за того, что при температуре воздуха минус 40 градусов Цельсия и ниже возможно повреждение топливных трубок. Воздействие статического электричества может привести к возгоранию», — пояснили специалисты.

Согласно информации сотрудников ГУ МЧС по региону, в этом году здесь зарегистрировано 149 автомобильных пожаров. В 2020 году, за аналогичный период, было зафиксировано 50 таких случаев. Эксперты посоветовали проводить регулярное техобслуживание, чтобы защитить машину от возгорания.