Американская компания Ford презентовала новую версию пикапа Ranger. Автомобиль будет выходить под приставкой Raptor. Об этом сообщили «Известия» со ссылкой на Carscoops.

Автомобиль получил защитный обвес кузова из неокрашенного пластика. Также на нем установили большие колеса, которые обладают внедорожными шинами. Кроме того, конструкторы установили шильдики на задних крыльях и крышке грузовой платформы. Салон наделен спортивными сидениями и мультирулем с подогревом.