Транспорт 22 января 2024, 18:10 Компания Evolute представила комплектацию гибридного кроссовера i-Space

Читать 360tv в

Компания Evolute раскрыла перечень оснащения нового семиместного кроссовера i-Space. Машина получит гибридную силовую установку мощностью 287 лошадиных сил с запасом хода в 1150 километров, сообщили «Известия».

Разгон до 100 километров в час занимает 7,4 секунды, на электротяге кроссовер способен преодолеть до 87 километров. Также модель оснащена панорамной крышей с люком, светодиодной оптикой и камерой кругового обзора.

Реклама

Отмечается, что производство кроссовера i-Space наладят на заводе в Липецкой области.