Компания Chevrolet представила Corvette Stingray с жесткой складной крышей

Известно, что двухсекционную крышу складывают и поднимают за 16 секунд на скорости до 48 километров в час шесть электромоторов. Автомобиль также оборудован более жесткими амортизаторами и задним спойлером.

Родстер оснастили 6,2-литровым бензиновым двигателем мощностью 495 лошадиных сил, а также восьмиступенчатой коробкой передач.