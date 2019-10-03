Компания Chevrolet представила Corvette Stingray с жесткой складной крышей
Американская компания Chevrolet выпустила серийную версию среднемоторного родстера Corvette Stingray с жесткой складной крышей, сообщила газета «Известия» со ссылкой на сайт Autocar.
Известно, что двухсекционную крышу складывают и поднимают за 16 секунд на скорости до 48 километров в час шесть электромоторов. Автомобиль также оборудован более жесткими амортизаторами и задним спойлером.
Родстер оснастили 6,2-литровым бензиновым двигателем мощностью 495 лошадиных сил, а также восьмиступенчатой коробкой передач.