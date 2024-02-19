Транспорт 19 февраля 2024, 16:53 Компания Chery: автомобиль Tiggo 4 Pro 18 years edition будет доступен в пяти комплектациях

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В компании Chery раскрыли новые подробности оснащения кроссовера Tiggo 4 Pro 18 years edition. В сообщении производителя говорится, что новинка будет представлена в пяти комплектациях, написали «Известия».

Версия Ultimate имеет кожаный салон в черном цвете с белыми вставками, сдвоенные экраны цифровой приборной панели и мультимедиа-системы. Производители оснастили автомобиль 18-дюймовыми дисками, светодиодной оптикой и бесключевым доступом. В максимальную комплектацию также входят адаптивный круиз-контроль, система мониторинга слепых зон и другие опции.

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Теперь все машины, которые поступят в продажу на российский рынок, будут оснащены сдвоенными экранами, круговым обзором и Apple CarPlay/Android Auto.