25 января 2023, 17:31
Компания BMW презентовала седан M3 CS
Немецкая компания BMW представила новый спортивный седан M3 CS с мотором повышенной мощности. Об этом сообщил сайт «Авторевю».
По данным «Известий», тираж нового автомобиля будет ограничен. Производство седана планируют начать в марте этого года.
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Отмечается, что модель M3 CS оснащена восьмиступенчатой автоматической коробкой передач. Передние сидения машины произведены из углепластика и имеют полный набор электрических регулировок.
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