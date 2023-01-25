Транспорт 25 января 2023, 17:31 Компания BMW презентовала седан M3 CS

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Немецкая компания BMW представила новый спортивный седан M3 CS с мотором повышенной мощности. Об этом сообщил сайт «Авторевю».

По данным «Известий», тираж нового автомобиля будет ограничен. Производство седана планируют начать в марте этого года.

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Отмечается, что модель M3 CS оснащена восьмиступенчатой автоматической коробкой передач. Передние сидения машины произведены из углепластика и имеют полный набор электрических регулировок.