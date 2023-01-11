Транспорт 11 января 2023, 18:38 Компания BMW представит электрокар i5 в 2023 году

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Немецкая компания BMW планирует представить новую версию электрокара i5 в текущем году. Об этом сообщил сайт Motor.

По данным «Известий», новую версию автомобиля от старой будет отличать заглушка на месте решетки радиатора. Также у модели i5 будет другое оформление задней части машины и на колесах появятся диски с оригинальным дизайном.

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Отмечается, что электрокар будет обладать такими же силовыми агрегатами, как и BMW i4.

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