Компания BMW представила гибридный кроссовер Concept XM

Компания BMW представила новый кроссовер Concept XM, который выпустит к своему 50-летию в следующем году. Об этом сообщило РИА ФАН.

Автомобиль отличается от других моделей этой марки формой капота и радиаторной решетки. Также у него есть двухъярусные фары со скрытыми элементами.

Салон машины сделан в стиле последних моделей BMW. Также там установлена цифровая приборная панель с двойным экраном.

Серийное производство машин начнется в следующем году.