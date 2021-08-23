Компания АвтоВАЗ временно приостановила выпуск машин в Тольятти

В городе Тольятти автомобильная компания АвтоВАЗ временно останавливает производство. Связано такое решение с нехваткой у завода электронных компонентов. Об этом рассказал ОТР.

В компании уточнили, что все три линии не смогут работать в течении недели. Чтобы не понести существенный ущерб, руководство приняло решение отправить сотрудников в отпуск на три дня, которые перенесли с декабря. Благодаря этому удастся избежать потери доходов у персонала.

В компании добавили, что остальные дни простоя оплатят в размере двух третей от средней зарплаты.