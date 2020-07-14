Компания «АвтоВАЗ» отзовет с российского рынка около 120 автомобилей

Машины были отправлены дилерам в начале июля нынешнего года. Автомобили проверят на надежность сварного шва кронштейна площадки аккумулятора. Отмечается, что процедура будет проведена в рамках предпродажной подготовки, информирует газета «Известия».

В случае, если машину успели передать клиенту, транспортное средство доставят в сервисный центр для проведения ремонтных работ.

В понедельник, 13 июля сообщалось, что «АвтоВАЗ» изменил комплектации автомобилей модели Lada Largus. Производители исключили одну опцию комфорта.