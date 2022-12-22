Транспорт 22 декабря 2022, 15:41 Коммунальную технику для Петербурга изготовят на Кировском заводе

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Кировский завод разрабатывает линейку коммунальной техники для Санкт-Петербурга. Генеральный директор учреждения Сергей Серебряков рассказал о процессе создания машин. Об этом сообщил «Петербургский дневник».

Специалист пояснил, на данный момент завод уже выпускает спецтехнику. Однако ее габариты не подходят для улиц Санкт-Петербурга. Перед инженерами стоит задача создать новый транспорт.

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«Сейчас мы совместно с рядом белорусских производителей делаем все, чтобы ускорить разработку такой техники. Процесс идет», — отметил Серебряков.

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