«Коммерсант»: Минтранс не одобрил расширение аэропорта Домодедово

Проект расширения инфраструктуры аэропорта Домодедово не нашел одобрения в Минтрансе РФ. Восемь взлетно-посадочных полос вместо двух снизят безопасность полетов. Угроза существует и для Шереметьево и Внуково.

Министр транспорта России Евгений Дитрих, сообщил «Коммерсант», уже раскритиковал проект в своем докладе президенту РФ. Документ уже направлен в проектном виде в правительство.

В нем говорится, что вопреки утверждениям Домодедово инфраструктура московского авиаузла в расширении не нуждается. Кроме того, строительство дополнительных взлетно-посадочных полос не согласовывалось в рамках стратегии развития аэронавигационной системы РФ до 2030 года.

Увеличение числа ВПП, добавил Дитрих, будет способствовать снижению безопасности полетов. Кроме того, в «дискриминационных условиях» окажутся столичные аэропорты Шереметьево и Внуково.

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В Домодедово к 2040 году хотят построить еще шесть взлетно-посадочных полос — в дополнение к двум уже существующим. Аэропорт объяснил подобные изменения созданием хаба для транзитных авиаперевозок по направлению Европа — Азия.

По данным источников, в авиаузле рассчитывают на 741 миллиард рублей собственных инвестиций в проект. Из них 457 миллиардов составят заемные средства.

Группа DME, отметило РИА «Новости» со ссылкой на Домодедово, представила проект «Мега-аэропорт». Его целью является создание возможностей для развития трансферного потенциала России. Представители авиаузла уверили, что расходов федерального бюджета на его реализацию не потребуется. Развивать инфраструктуру воздушной гавани, согласно проекту концессионного соглашения, Домодедово будет за свой счет.

В Минтрансе подтвердили, что аэропорт выдвинул предложение.