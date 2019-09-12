Комфортный въезд. Свыше 700 парковочных мест появится в Долгопрудном у станций МЦД-1

В городском округе Долгопрудный продолжается устройство новых парковок у железнодорожных станций МЦД-1, который пройдет от Одинцова до Лобни. Сейчас работы ведутся у станций Долгопрудная, Хлебниково, Шереметьевская и Водники. Об этом сообщил министр транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Алексей Гержик.

«Устройство парковки завершено на улице Маяковского у станции Долгопрудная и на улице Московская у станции Водники. К открытию МЦД-1 в Долгопрудном дополнительно к существующим парковкам будет построено еще шесть парковок более чем на 700 машиномест», — сообщил министр.

По его словам, вблизи железнодорожных станций в округе будет отремонтировано семь дорог общей протяженностью свыше трех километров и разворотная площадка на улице 2-я Полевая у станции Хлебниково.

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В микрорайоне Шереметьевский у одноименной платформы ведется устройство парковки от улице Есенина до платформы. Также запланировано построить парковку со стороны улицы Горького. У станции Хлебниково ведется ремонт отстойно-разворотной площадки на улице 2-я Полевая, планируется приступить к устройству парковки по улице Госпитальная. У платформы Водники дорожные службы завершили устройство парковки в районе улицы Московская. Также у платформы будет отремонтирована 1-я Советская улица.

Наибольший объем работ будет выполнен у платформы Долгопрудная — здесь уже завершены работы по обустройству парковки на улице Маяковского. Также новая парковка появится на Московском шоссе. Для обеспечения комфортного подъезда при выезде и въезде к станции, ремонтные работы начались на улице Комсомольская. Асфальтобетонное покрытие заменят также на Новом бульваре, съезде № 8 и улице Павлова общей протяженностью почти два километра. У платформы Новодачная будет отремонтировано Московское шоссе.

Рядом со станциями разобьют газоны, посадят деревья и кустарники, установят уличное освещение, лавочки и урны, проведут работы по устройству ограничительных столбиков, пешеходных ограждений и навигационных указателей.

Запуск МДЦ создаст качественно новый вид пригородного пассажирского транспорта. Запуск МЦД-1 от Одинцова до Лобни планируется уже в конце ноября текущего года.