Транспорт 19 марта 2023, 10:24 Комфортную трассу открыли между Мариуполем и Донецком Вице-премьер Хуснуллин: четырехполосную трассу открыли между Мариуполем и Донецком РИА «Новости»

Читать 360tv в

Мариуполь и Донецк соединила новая четырехполосная трасса, ее уже полностью запустили. Об этом в докладе президенту России Владимиру Путину сообщил вице-премьер Марат Хуснуллин, его слова привел ТАСС.

«За 2022 год мы полностью сделали четырехполосную трассу между Мариуполем и Донецком. Раньше она была двухполосной, лишь отдельными местами расширялась до четырех, находилась в очень плохом состоянии», — сказал он.

Реклама

По словам Хуснуллина, сейчас на этом месте построили полноценную комфортную дорогу, время поездки между городами составит меньше часа.

Реклама

Путин в воскресенье прибыл с визитом в Мариуполь и прокатился по местным дорогам, оставшись довольным их качеством. Кроме того, он осмотрел восстановленное здание филармонии и пообщался с местными жителями.

Ранее Хуснуллин заявил, что в следующий отопительный сезон тепло поступит во все дома Мариуполя. Всего к центральной системе отопления переподключат 1829 объектов.