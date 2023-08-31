Транспорт 31 августа 2023, 08:25 Количество задержанных в Москве рейсов приблизилось к 60 «Яндекс Расписание»: в Домодедово, Внуково и Шереметьево задержали 59 рейсов РИА «Новости»

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В аэропортах Москвы задержали 59 и отменили четыре рейса. РИА «Новости» сообщило об этом со ссылкой на информацию сервиса «Яндекс Расписание».

Больше всего полетов утром 31 августа задержали в Домодедово — 29. Еще один отменили. Во Внуково по данным на 07:15 изменили расписание 23 рейсов, три отменили, в Шереметьево — семи.

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По состоянию на 06:44 задержали 41 рейс, 06:17 — 33 полета. За час количество задержанных рейсов увеличилось почти вдвое.

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