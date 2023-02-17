Транспорт 17 февраля 2023, 16:33 Количество вывозимых контейнеров с импортными товарами из ДФО увеличится

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ОАО РЖД запланировало увеличить количество вывозимых импортных товаров в контейнерах с Дальнего Востока. Представители компании рассчитывают достичь показателей в 6,5 тысячи TEU, что выше предыдущих значение в 1,5 раза. Об этом сообщил «Коммерсантъ».

Расширение коснется как сдвоенных груженых контейнерных поездов, так и вывоза контейнеров полувагонами. В первом случае количество планируют увеличить до восьми в день, во втором — до 25.

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Для достижения поставленных целей компания увеличит финансирование на реконструкцию станций, написал «Золотой Рог».

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