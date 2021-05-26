Количество вагонов-ресторанов сократят в российских поездах

РЖД решили отказаться от вагонов-ресторанов, оставив их только в фирменных и туристических поездах. При этом для пассажиров предусмотрят разогреваемую еду. Об этом сообщил глава холдинга Олег Белозеров.

«Вагон-ресторан воспринимаю как нечто дорогостоящее», — привел слова Белозерова РБК.

Такие вагоны решили оставить только в туристических и фирменных составах. Во всех остальных поездах компания планирует предлагать пассажирам меню блюд, которые можно быстро разогреть.

«Соответственно, это определенный тип питания, и мы хотели бы, чтобы в поездах это тоже можно было бы себе позволить. Сделали набор [продуктов питания], затем разогрели и применили», — пояснил Белозеров.

Он добавил, что РЖД задумали сменить название и саму концепцию вагона-ресторана. Сейчас несколько поездов с новым разработанным меню уже проходят тестирование. Глава холдинга подчеркнул, что каждый пассажир должен иметь возможность заказать блюдо в вагоне-ресторане, разогреть его в своем вагоне или воспользоваться услугой доставки еды с помощью смартфона.