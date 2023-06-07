Транспорт 07 июня 2023, 10:00 Количество точек продаж транспортной карты «Стрелка» в Подмосковье увеличилось РИА «Новости»

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Торговая сеть «Пятерочка», Министерство транспорта Московской области и АО «Мострансавто» запустили совместный проект. Благодаря ему с 24 мая в Подмосковье стало больше мест, где можно купить единую транспортную карту «Стрелка».

Карта позволяет с удобством оплачивать проезд на общественном транспорте Подмосковья. «Стрелкой» можно рассчитываться в автобусе, троллейбусе или в маршрутном такси.

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Кроме того, карта дает возможность экономить на транспорте. Тариф зависит от частоты использования. Со «Стрелкой» каждые следующие 10 поездок в течение 30 дней будут стоить дешевле. Чем чаще пассажир пользуется картой, тем больше денег экономит.

Руководитель управления по работе с органами государственной власти Москвы и Московской области Х5 Group Андрей Дудоладов объяснил, почему «Пятерочка» поучаствовала в проекте. По его словам, спрос на услуги общественного транспорта остается неизменно высоким.

«"Пятерочка" выручает своих гостей», — подчеркнул Дудоладов.