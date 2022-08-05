Власти Москвы ограничат количество такси

Городские власти Москвы, Санкт-Петербурга, Севастополя и граничащих с ними регионов смогут вводить квоты на легковые такси. Госдума рассмотрит такой законопроект осенью, сообщили «Известия».

В Москве зарегистрировано порядка 150 тысяч автомобилей такси, но ежедневно на линию выходит в два раза меньше. Часть разрешений не востребована.

«Если бы число машин было регламентировано, то люди, которые владеют этими автомобилями, содержали бы их, держались бы за эту работу. Такси стало бы их постоянной работой», — объяснил замруководителя департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы Владимир Макаров.

Авторы законопроекта предложили дать властям право устанавливать максимальное количество легковых такси, которые будут работать в их регионе. Его приняли в первом чтении. Во втором депутаты рассмотрят нововведения — в осеннюю сессию.

В Подмосковье за машинами такси следит нейросеть. Она круглосуточно в автоматическом режиме проверяет их на соответствие региональному стандарту. Благодаря такому ноу-хау удалось сократить число нарушений в работе такси на 54%.