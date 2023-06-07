Транспорт 07 июня 2023, 19:50 Количество пробок в Петербурге снизилось на 18,5% благодаря платной парковке

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Введение платной парковки в Петербурге принесло первые плоды, в городе стало на 18,5% меньше пробок. Об этом «Петербургскому дневнику» сообщили в городском Комитете по транспорту.

«В зоне платной парковки уровень загруженности улиц на 50% ниже, чем в целом по центральной планировочной зоне», — рассказали в Комитете по транспорту.

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Благодаря платным парковкам в жилых кварталах не только стало меньше пробок, но и выросла скорость транспорта в часы пик. Теперь она составляет 22,17 километра в час.

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