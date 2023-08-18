Транспорт 18 августа 2023, 10:53 Количество машин на дорогах Москвы к середине сентября возрастет на 3-7% Дептранс Москвы: загруженность дорог из-за увеличения числа машин возрастет Unsplash

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К середине сентября текущего года в Москве возрастет количество автомобилей. Их станет на 80-200 тысяч машин больше. В связи с этим увеличится и загруженность дорог, сообщили в столичном дептрансе.

«Каждый день по городу передвигаются 2,78 миллиона машин. <…> к середине сентября их число вырастет на 3-7%, или 80-200 тысяч авто», — говорится в сообщении.

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В связи с такой тенденцией загруженность улиц составит шесть-восемь баллов. Кроме этого, в ведомстве не исключили, что больше всего пробки будут наблюдать у торговых центров и цветочных рынков. Преимущественно, 1 сентября.

Для того чтобы сэкономить время, необходимо заранее выбирать маршрут и быть готовым пересесть на общественный транспорт.

Ранее сообщили о пробках в три балла в Московской области утром 18 августа.