Транспорт 13 июля 2023, 12:21 Количество ежедневно курсирующих в Москве трамваев за год выросло на 20% Дептранс Москвы: количество трамваев на улицах столицы увеличилось на 20% за год РИА «Новости»

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Количество трамваев, ежедневно курсирующих в Москве, увеличилось за год почти на 20%. Об этом сообщила пресс-служба столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.

Заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов сообщил, что ежедневно на 35 городских маршрутов выходят 500 трамваев.

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Он добавил, что корректировка отправки трамваев на маршруты в разных районах города повысила стабильность их работы и сократила интервалы движения. Он также назвал московские трамваи эффективным и надежным видом наземного транспорта.

В пресс-службе подчеркнули, что трамвайный парк Москвы обновили на 95% и теперь по улицам города курсируют современные и удобные вагоны российского производства. Благодаря увеличению их количества поездки по городу стали более быстрыми и комфортными.

Ранее москвичам рассказали, что часть светофоров в столице перевели на летний режим работы.