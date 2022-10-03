Количество ДТП в Петербурге снизилось на 17,7% | 360°

Транспорт 03 октября 2022, 13:25 Поделиться Telegram

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Viber Количество ДТП в Петербурге снизилось на 17,7%

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За полгода 2022 года количество ДТП в Санкт-Петербурге снизилось на 17,7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. По мнению руководителя образовательного направления Политология в Северо-Западном институте управления филиале РАНХиГС Виталия Горохова, на снижение числа аварий повлиял отказ от маршруток. Об этом эксперт рассказал «МК в Питере».

Маршрутки из города пропали после введения новой модели транспортного обслуживания (НМТО) весной 2022 года. Вместо них в Петербурге появились социальные автобусы, которые не останавливаются в запрещенных ПДД местах, что существенно влияет на дорожную ситуацию. Кроме того, автобусы снабжены камерами видеонаблюдения для контроля за манерой вождения водителя. Если водитель нарушает ПДД, в отношении него последуют санкции. Такая система благоприятно влияет на обстановку на дорогах.

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«В маршрутках это проследить, конечно, было гораздо сложнее, и уж тем более кого-то наказать», — отметил Горохов.

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