Количество ДТП с пьяными водителями в России снизилось в 2022 году

За первые пять месяцев 2022 года МВД зафиксировало снижение количества ДТП с участием пьяного водителя. Об этом представители Главного управления по обеспечению безопасности дорожного движения МВД России сообщили ТАСС.

«Снижается количество ДТП с участием водителей с признаками опьянения более чем на 19,7% (всего 3,9 тысячи происшествий), число погибших уменьшилось более чем на 32,7% (всего 776 человек)», — рассказали они.

Также снизилось и количество пострадавших от таких аварий. За первые пять месяцев текущего года количество россиян, получивших травмы и ранения различной степени тяжести в ДТП с пьяным водителем снизилось на 18,7%. По всей стране за этот период МВД зафиксировало 5 428 случаев.

Сотрудники Госавтоинспекции подчеркнули, что последствия ДТП с пьяным водителем в два раза серьезнее «обычного» и составляет 14,6 погибших на 100 пострадавших. При этом на такие аварии приходится каждая двадцатая авария.