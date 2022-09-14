Количество автобусов на газе вырастет в Санкт-Петербурге | 360°

Транспорт 14 сентября 2022, 16:01 Поделиться Telegram

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Viber Количество автобусов на газе вырастет в Санкт-Петербурге

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Более 2,5 тысяч автобусов, работающих на газе, появится в Санкт-Петербурге до следующего года. Об этом сообщила газета «Петербургский дневник».

Представитель Комитета по транспорту Роман Агапитов добавил, что в автобусных парках создаются заправки для таких автобусов. Обслуживающие персонал компаний, которые занимаются перевозками, также учат обращаться с транспортом на газе.

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«Наиболее логично использовать их (автобусы — прим. ред.) в центральных районах города, <…> поскольку газовое топливо дает меньший выброс вредных веществ», — пояснил Агапитов.

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