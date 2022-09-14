Количество автобусов на газе вырастет в Санкт-Петербурге | 360°

Все новости

Спорт

14 сентября 2022, 16:45

Расследование дела о возможном допинге фигуристки Валиевой завершили

Мир

14 сентября 2022, 16:43

Армения обратилась к России в том числе за военной помощью — Пашинян

Реклама

Криминал

14 сентября 2022, 16:40

Осужденные за убийство младенца калининградские врачи обжаловали приговор

Подмосковье

14 сентября 2022, 16:38

Ремонт школ и новые инвестпроекты. Глава Шаховской отчитался об успехах округа Андрею Воробьеву

Эксклюзив

14 сентября 2022, 16:35

Суд повторно арестовал Гозмана на 15 суток за отождествление СССР и нацистской Германии

Общество

14 сентября 2022, 16:31

Родителям приемных детей разрешат отдавать их в одну школу

Мир

14 сентября 2022, 16:30

Россия предупредила СПЧ ООН, что украинское зерно не решит проблему мирового голода

Подмосковье

14 сентября 2022, 16:28

Юные актеры из 16 округов Подмосковья проведут театральные поединки в октябре и ноябре

Важное

14 сентября 2022, 16:25

Кадыров объяснил разницу между военной тактикой и отступлением

Транспорт

14 сентября 2022, 16:01

Количество автобусов на газе вырастет в Санкт-Петербурге

Читать 360tv в

Более 2,5 тысяч автобусов, работающих на газе, появится в Санкт-Петербурге до следующего года. Об этом сообщила газета «Петербургский дневник».

Представитель Комитета по транспорту Роман Агапитов добавил, что в автобусных парках создаются заправки для таких автобусов. Обслуживающие персонал компаний, которые занимаются перевозками, также учат обращаться с транспортом на газе.

Реклама

«Наиболее логично использовать их (автобусы — прим. ред.) в центральных районах города, <…> поскольку газовое топливо дает меньший выброс вредных веществ», — пояснил Агапитов.

Реклама

Санкт-Петербург

0

0

0

0

0

0

Реклама

Реклама